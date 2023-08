Morto per salvare tre bambine dalle onde | la moglie accusa | “In spiaggia lo filmavano mentre annegava”

(Di domenica 6 agosto 2023) “Mio marito è stato un eroe. È partito subito appena ha visto i bambini che stavano affogando”. A raccontarlo è Antonella,di Franco Gatto, l’elettricista di 59 annipertredalla corrente. La tragedia si è consumata giovedì 3 agosto sul lungomare di Latina, nei pressi di Rio Martino. A Latina Oggi, ladel 59enne ha ricordato i momenti concitati dei soccorsi. “Fino alla fine io gli ho tenuto la mano”, ha detto la donna, entrata in acqua insieme alla cugina per aiutarlo. “Due ragazzi potrebbero essere i miei figli, hanno fatto una sorta di catena e ci hanno portato”, ha detto Antonella, che provava a tenere il maritosprofondava in acqua. L’uomo è stato poi recuperato poi da un bagnino, ma è collassato sul bagnasciuga. “Il mare era la sua ...

E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello, vittima di uno degli accertati depistaggi orditiimpedire l'accertamento della verità, con l'utilizzo della falsa ...... non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello, vittima di uno degli accertati depistaggi orditiimpedire l'accertamento della verità, con l'utilizzo della falsa ...E' Gaspare Arini, 49 anni, la vittima di un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di sabato 5 agosto a Marsala (TP), sulla via Trapani. L'uomo guidava una Fiat Panda, quandocause ancora da accertare, è andato contro un muro. I sanitari del 118 lo hanno trasportato immediatamente all'Ospedale "Paolo Borsellino", dove è deceduto.

Francesco Gatto, per gli amici Franco, è morto lo scorso giovedì a Rio Martino (Latina) per salvare tre bambine in difficoltà tra le onde. Le piccole rischiavano di ...