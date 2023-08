Morata il preferito di Inzaghi per l’Inter Beto valutazione folle – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Pur non convincendo pienamente, il nome diresta fra quelli in orbita Inter per l’attacco. Questo perchécontinua a essere il principale sostenitore dell’ex Juventus, ora all’Atlético Madrid: lo ribadisce il Corriere dello Sport. Resiste anche, ma a cifre assurde. LA RICHIESTA – Fra i pensieri di Simonec’è sempre Alvaro. L’attaccante spagnolo rimane ildel tecnico per l’attacco del, chiesto da tempo alla dirigenza. Che però ha in Folarin Balogun dell’Arsenal la priorità. Il motivo, spiegato dal Corriere dello Sport, è che nel pacchetto offensivosarebbe un profilo diverso, capace di colmare il vuoto tattico lasciato da Edin Dzeko. I venti milioni di, a trent’anni, ...