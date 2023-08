Monsiglior Paglia | “Il Ddl Anziani è una rivoluzione copernicana”

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Se ne parla da anni. È stata indicata dagli ultimi tre governi tra le priorità da realizzare per poi finire presto dimenticata e scalzata da altre, sempre più urgenti, priorità. Ora finalmente, nel silenzio quasi generale, la Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità ha preso vita. Mancano solo i decreti attuativi di Palazzo Chigi. Chi l'ha fortemente voluta è monsignor Vincenzoche ne è stato motore attraverso la Commissione per la riforma dell'assistenza agliche ha presieduto. «Una Commissione nata nel contesto doloroso e drammatico della pandemia da Covid 19, durante la quale glihanno pagato il prezzo più amaro con decine di migliaia di morti, una vera e propria strage». La pandemia ha anche insegnato molto. «Ha fatto emergere la contraddizione di una società che per un verso sa ...