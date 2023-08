Mondiali Nuoto Paralimpico | all’Italia altre 9 medaglie | si avvicina il terzo titolo per Nazioni

(Di domenica 6 agosto 2023) Manchester – Nove splendideper l’Italia a Manchester a un giorno dalla fine deidi. E’ sempre più vicino iliridato per la Nazionale leggendaria. Ieri sera sono stati conquistati altri podi, tra cui tre ori fantastici di Gilli, Barlaam e Raimondi. Sono in totale 42 levinte. Di seguito i podi e i tempi degli Azzurri Stefano Raimondi argento 100 metri stile libero S10 – 51.81 Simone Barlaam oro 100 metri dorso S9 – 1.00.35 Vincenzo Boni argento 200 metri stile libero S10 – 3.37.70 Francesco Bocciardo 200 metri stile libero S5 – 2.27.79 Monica Boggioni oro 200 metri stile libero S5 – 2.47.11 Xenia Francesca Palazzo bronzo 200 misti SM8 – 2.49.94 Francesco Bettella bronzo 50 dorso S1 – 1.12.87 Angela Procida ...

Napoli. Per Vincenzo Boni il Mondiale di Manchester è già diventato indimenticabile. Dopo il bronzo nei 50 dorso è arrivato l'argento nei 200 stile libero S3. La seconda medaglia iridata di questa

Per il 29enne genovese l'ennesimo trionfo nella distanza. Bocciardo è il campione paralimpico in carica nel 200metri stile libero dopo la vittoria conquistata a Tokyo 2020. MANCHESTER - Francesco Bocciardo conquista il titolo di campione del mondo nei 200 metri stile libero categoria S5 ai campionati di nuoto paralimpico in corso a Manchester in Inghilterra.