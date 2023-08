Mondiali femminili | il clamoroso rigore della Svezia col Var che elimina gli Stati Uniti VIDEO

(Di domenica 6 agosto 2023) Un epilogo che ha dell’incredibile quello degli ottavi deidi calcio 2023 tra. Le campionesse iridate in carica vengonote ai rigori con un finale thriller. Naeher indovina il lato sul penalty di Hurtig e respinge nuovamente il pallone che nel frattempo si era impennato. Ma il Var decreta la fine dell’incontro: la sfera aveva varcato la linea, per questione di millimetri. In alto ildell’episodio. SportFace.

La partita Svezia D - USA D di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale deiMELBOURNE - Domenica 6 agosto 2023 , alle ore 11:00 si affronteranno Svezia D - USA D per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile 2023 . L'ultima volta che le sue ...Le Oranje si impongono a Sydney per 2 - 0 con reti di Roord e Beerensteyn SYDNEY (AUSTRALIA) - Finisce negli ottavi di finale il sogno del Sudafrica ai. Sul prato del Sydney Football Stadium, la formazione di Ellis, autrice dell'eliminazione anzitempo dell'Italia nella fase a gironi, è stata sconfitta dall'Olanda per 2 - 0. Le reti,...SYDNEY (AUSTRALIA) - Il primo quarto di finale dei, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio - 20agosto) vedrà di fronte Spagna e Olanda . Le Oranje, infatti, grazie al 2 - 0 al Sudafrica raggiungono le . Ai ...

Mondiali femminili, Olanda ok: pratica Sudafrica risolta con un gol per tempo DerbyDerbyDerby

Arriva la sorpresa più clamorosa ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti, campioni del Mondo in carica, escono negli ottavi di finale per mano della Svezia.Decisivo, tra gli altri, l'errore della superstar degli Stati Uniti campioni in carica Megan Rapinoe dal dischetto. L'incontro era terminato 0-0 dopo 120' ...