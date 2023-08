Mondiali femminili 2023 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

(Di domenica 6 agosto 2023) Ile glideidideidi calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. E’ arrivato il momento di fare sul serio per le otto Nazionali rimaste in gioco nella rassegna iridata, che si daranno battaglia fino alla fine per raggiungere l’ultimo atto e conquistare l’ambita Coppa. Il programma deidiè spalmato su due giorni, ovvero venerdì 11 e sabato 12 agosto. Nella prima giornata andrà in scena una gara nella notte italiana alle ore 3:00, mentre la seconda verrà disputata alle ore 9:00; per quanto riguarda sabato, invece, alle ore 9:00 il primo match e il secondo alle ore 12:30. Ecco ile tutti glidei ...

Proprio per questa ragione, ricorda Noury nei giorni dei, "è necessario che la società civile mantenga alta l'attenzione su questi temi, in modo che vicende del genere non si ...Lo sport in tv di oggi, domenica 6 agosto : ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Proseguono icon gli ottavi di finale, così come le amichevoli dei club di Serie A. C'è poi la MotoGP protagonista a Silverstone e, sempre in Inghilterra, il Community Shield tra Manchester City ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine04.00 Olanda - Sudafrica 11.00 Svezia - USA FA COMMUNITY SHIELD 17.00 Manchester United - Arsenal COPPA ITALIA 18.00 Reggiana - ...

Diretta Svezia - Stati Uniti Mondiali Femminili 2022 la Repubblica

SYDNEY (AUSTRALIA) - Il primo quarto di finale dei Mondiali femminili, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio-20agosto) vedrà di fronte Spagna e Olanda. Le Oranje, infatti, ...Come prassi di ogni aderente all'ideologia di estrema destra, anche il professor Martino Mora sostiene che a nessuno dovrebbe fregare nulla dei mondiali di calcio femminile. D'altronde si sa che loro ...