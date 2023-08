Mondiali di Ciclismo | Van der Poel vince il titolo nella prova in linea Bettiol è decimo

(Di domenica 6 agosto 2023) Glasgow – L’olandese Mathieu van derè il nuovo campione del mondo disu strada 2023ndo l’oroinaididi Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo, nonostante una caduta a pochi km dall’arrivo. Il corridore si è rialzato e con la maglia strappata, dopo una gara di 272 chilometri, ha chiuso con il tempo di in 6h07’27”. Sul circuito di Glasgow è giunto secondo il belga Wout Van Aert, mentre terzo è lo sloveno Tadej Pogacar. Van derin questa stagione ha vinto anche la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, oltre aidi ciclocross: mai nessuno ci era riuscito. L’italiano Alberto, ultimo azzurro rimasto in corsa ...

Il ciclista azzurra si conferma come uno dei più forti al mondo su pista e nella specialità dell'inseguimento e cerca la vittoria aidiin svolgimento a Glasgow . Stasera l'azzurro ...Invece la stiamo vivendo ed è bellissimo! FOTOGALLERY %s Foto rimanentiL'albo d'oro dei: Van der Poel ultimo re L'olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la 96edizione dei ...Mathieu Van der Poel Campione del Mondo! Abbiamo assistito ad una prova iridata su strada caratterizzata dal maltempo, da una manifestazione di protesta e da una prova entusiasmante di Mathieu Van der ...

PAGELLE MONDIALI CICLISMO 2023 Mathieu van der Poel, voto 10: poco da dire, oggi è stato un marziano. Il distacco inflitto nel giro di poche pedalate ai suoi rivali diretti non ha senso, ancor di più ...Stupenda giornata ai mondiali di ciclismo in Scozia. La festa arriva dalla pista dove Filipo Ganna ha vinto l'oro nell'inseguimento individuale. Prestazione super con un recupero finale (in due giri h ...