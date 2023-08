Mondiali di Ciclismo | prova in linea da oro | Ganna vince il sesto titolo in carriera

(Di domenica 6 agosto 2023) Glasgow – Arrivano due splendide medaglie dall’Italia delaidi Glasgow. Nellaindi questa sera, Filipposale sul tetto del mondo e si prende uno strepitoso oro. L’Azzurro tesse una incredibile rimonta contro il britannico Daniel Bigham in 4:01.976. Nell’ultimo kmha recuperato ben 2” di svantaggio con una progressione da impresa storica, battendo il britannico di soli 54 millesimi e conquistando in questo modo, il suosuccesso iridato nella specialità. Jonathan Milan invece mette al collo un bellissimo bronzo, imponendosi nettamente sul portoghese Ivo Oliveira. (foto@Feder) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su ...

