Mondiali di ciclismo | Filippo Ganna trionfa | è oro per l’azzurro

(Di domenica 6 agosto 2023) Trionfo dinell’inseguimento individuale aidisu pista, a Glasgow.ha vinto la medaglia d’oro battendo di soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigham, conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità.Jonathan Milan ha invece conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale aidisu pista, a Glasgow. Il friulano Milan si è imposto nettamente nella finalina che lo vedeva opposto al portoghese Ivo Oliveira. Leggi anche:, gli eco-attivisti bloccano la strada: gara interrotta per quasi un’ora e 5 arresti – Il video Le «magie» sulla linea di porta del portiere del Tigres per indispettire gli ...

Medaglia d’oro per Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow 2023, bronzo per Jonathan Milan.L'olandese, nipote del francese Poulidor, trionfa al Mondiale di ciclismo dopo i 272 km tra Edimburgo a Glasgow: arrivo in solitaria nonostante una caduta nel finale. Argento per l'eterno rivale Wout ...