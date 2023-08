Mondiali di ciclismo a Glasgow interrotti per quasi un’ora | un gruppo di attivisti per il clima si è incollato alla strada | 5 arresti

(Di domenica 6 agosto 2023) La gara maschile deidiin corso a, in Scozia, è stata interrotta improvvisamente da alcuniper ilappartenenti all’organizzazione “This Is Rigged”, i quali si sono incollati con del cemento al suolo. Secondo la Bbc cinque persone sono stata arrestate. Dopo circa 80km dall’inizio della gara di linea, i corridori sono stati costretti a fermarsi a 192 km dal traguardo, e solo dopo una cinquantina di minuti i manifestanti sono stati sgomberati dpolizia scozzese e la gara ha potuto riprendere. La direzione ha fatto sapere che sono stati rispettati gli stessi distacchi registrati tra gli atleti prima dell’interruzione, ipotizzando inoltre un accorciamento della gara. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti sulle precise dinamiche della ...

L'azzurro Filippo Ganna si è qualificato per la finale per l'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo 2023 su pista di Glasgow. 'Top Ganna' sfiderà sull'anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham per il titolo iridato. Finale per il bronzo per l'altro azzurro ...

