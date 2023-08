Mondiali Ciclismo Marathon | vince il brasiliano Avancini | gli azzurri Rabensteiner e Rosa in Top-10

La gara maschile deidiin corso a Glasgow, in Scozia, è stata interrotta improvvisamente da alcuni attivisti per il clima appartenenti all'organizzazione 'This Is Rigged' , i quali si sono incollati con ...Cinque ambientalisti scozzesi sono stati arrestati per le proteste messe in atto lungo la strada del percorso della corsa in linea del Mondiale di, in Scozia. Fanno parte del gruppo ecologista This is rigged , già noto in Scozia per altri gesti eclatanti realizzati per rivendicare la loro opposizione all'esplorazione di fonti di ...Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...

LIVE Mondiali di ciclismo su strada: show di VDP, davanti in 7 e c'è Bettiol. Trentin cade La Gazzetta dello Sport

Mondiale di ciclismo, proteste in strada sul percorso della corsa in linea in Scozia: il gruppo è stato costretto a fermarsi a 191 chilometri dall'arrivo. Gli organizzatori hanno deciso lo stop, ...La gara maschile dei Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow, in Scozia, è stata interrotta improvvisamente da alcuni attivisti per il clima appartenenti all’organizzazione “This Is Rigged”, i quali ...