Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | programma oggi 6 agosto | orari tv | italiani in gara

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Filippo Ganna e Elia Viviani intra gli azzurri, domenica 6, aididi. Ilsi apre con la marathon maschile, prosegue con la prova professionisti su strada e poi si sposta in pista con l’inseguimento e la omnium. 9.00 – Marathon: Uomini Elite: Fabian Rabensteiner, Samuele Porro, Diego Rosa, Lorenzo Samparisi, Dario Cherchi, Juri Ragnoli; 9.30 – Marathon: Donne Elite: Claudia Peretti, Sandra Mairhofer; 9.30 – Pista: Qualifiche B uomini – Ceci-Meroni; 9.30 – STRADA: in linea professionisti: Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin, Simone Velasco; 10.24 – Pista: Qualifiche inseguimento individuale uomini: ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite aididi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo Ganna proverà a riprendersi il titolo conquistato nel 2020 e nel 2021.

Mondiali Strada Glasgow - Pazzesco a 4km dall'arrivo! Salta il cambio e l'azzuro Juan David Sierra perde la medaglia Eurosport IT

Da Edimburgo a Glasgow: 272,4 chilometri non impegnativi ma il saliscendi potrebbe essere decisivo per la fuga. Belgio e Olanda si candidano alla vittoria finale ...La bergamasca Claudia Cretti sei anni fa si schiantò al Giro d’Italia: il coma, la riabilitazione e, ieri, la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali: «Spero sia la prima di tante» ...