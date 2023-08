Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | programma oggi 6 agosto | orari tv | italiani in gara

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Filippo Ganna e Elia Viviani intra gli azzurri, domenica 6, aididi. Ilsi apre con la marathon maschile, prosegue con la prova professionisti su strada e poi si sposta in pista con l’inseguimento e la omnium. 9.00 – Marathon: Uomini Elite: Fabian Rabensteiner, Samuele Porro, Diego Rosa, Lorenzo Samparisi, Dario Cherchi, Juri Ragnoli; 9.30 – Marathon: Donne Elite: Claudia Peretti, Sandra Mairhofer; 9.30 – Pista: Qualifiche B uomini – Ceci-Meroni; 9.30 – STRADA: in linea professionisti: Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin, Simone Velasco; 10.24 – Pista: Qualifiche inseguimento individuale uomini: ...

L'Italia si deve accontentare della medaglia d'argento nell'inseguimento squadre uomini aidisu pista di Glasgow. L'oro va alla Danimarca che in finale si impone con il tempo di 3'45191. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro partono ...L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento aidinell'inseguimento a squadre maschile. Al 'Sir Chris Hoy Velodrome' di Glasgow, il team formato da Filippo Ganna , Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon non è riuscito a ...... questo il bottino azzurro nel sabato deisu pista di Glasgow. Come un anno fa a Monaco, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro devono accontentarsi della piazza d'...

Mondiali Strada Glasgow - Pazzesco a 4km dall'arrivo! Salta il cambio e l'azzuro Juan David Sierra perde la medaglia Eurosport IT

Domenica d'agosto particolare: il giorno più atteso dell'anno per quanto riguarda il ciclismo su strada, spazio oggi alla prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo. Si assegna la maglia iridata ...Il 22enne di Massa Lombarda in strada alle 10.30 a Edimburgo per la corsa su strada Elite, poi la staffetta a squadre.