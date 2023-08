Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | medaglia di bronzo per Cretti

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Primaazzurra aididi. E’ arrivato ilcon Claudianell’inseguimento paralimpico individuale C5 donne su pista con il tempo di 3’43?269, battuta nettamente la britannica Newberry. Oro alla francese Gaugain e argento alla neozelandese Murray. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

L'Italia si deve accontentare della medaglia d'argento nell'inseguimento squadre uomini aidisu pista di Glasgow. L'oro va alla Danimarca che in finale si impone con il tempo di 3'45191. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro partono ...L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento aidinell'inseguimento a squadre maschile. Al 'Sir Chris Hoy Velodrome' di Glasgow, il team formato da Filippo Ganna , Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon non è riuscito a ...... questo il bottino azzurro nel sabato deisu pista di Glasgow. Come un anno fa a Monaco, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro devono accontentarsi della piazza d'...

Un vero peccato: pochissimi centesimi a dividere il quartetto femminile da una medaglia che sarebbe stata in ogni caso eccezionale ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Glasgow. Non è riuscita l ...Secondo titolo iridato assegnato nel ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow 2023. Dopo l'affermazione di Julie Bego tra le donne junior, è il danese Albert Withen Philipsen a prendersi il primo tit ...