Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | Ganna in finale per l’oro nell’inseguimento individuale Milan per il bronzo

(Di domenica 6 agosto 2023) Filippoè inaisu pista in corso di svolgimento a. Dopo l’argento col quartetto, il campione azzurro sfiderà nel tardo pomeriggio, sull’anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham (staccato di +1.617) per il titolo iridato. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo in 4’01?344. Deve accontentarsi dellaper ilinvece l’altro azzurro Jonathan, che ha ottenuto il terzo tempo assoluto a +5.049. Quest’ultimo dovrà vedersela contro il portoghese Alves Oliveira. SportFace.

Forse a causa di attivisti per il clima E' stata improvvisamente fermata la gara in linea dimaschile professionisti aidi2023 di Glasgow , in Scozia. Dopo circa una ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati dall'organizzazione temporaneamente a causa, probabilmente, di una protesta di ...Brutta sorpresa aidiin programma in queste ore in Scozia . Nella corsa in linea su strada, partita per la categoria maschile Elite, questa mattina alle ore 10:30 da Edimburgo, che assegnerà in ...Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...

Mondiali Ciclismo Glasgow - Scena surreale durante la corsa in Scozia! I ciclisti si fermano a causa di una protesta Eurosport IT

Domenica d'agosto particolare: il giorno più atteso dell'anno per quanto riguarda il ciclismo su strada, spazio oggi alla prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo. Si assegna la maglia iridata ...Mondiali ciclismo, caos in Scozia: gara sospesa, "manifestanti incollati alla strada" Caos in Scozia durante la corsa in linea maschile, la gara più attesa del Mondiale di ciclismo 2023. La corsa, ...