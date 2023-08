Mondiali ciclismo | altro capolavoro di Ganna Bettiol ci prova | ma van der Poel è stato imbattibile

Mondiali di ciclismo: il racconto di una corsa memorabile La Gazzetta dello Sport

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna è campione del mondo su pista nell’inseguimento individuale nei mondiali in corso a Glasgow, in Scozia. L’azzurro ha compiuto un vero e proprio miracolo ...L’Italia si prende la scena ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow con Pippo Ganna. L’azzurro ha subito riscattato l’argento dell’inseguimento. Pippo Ganna sempre più re della pista. Dopo ...