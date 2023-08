Mondiali ciclismo 2023 | Van der Poel oro nella prova in linea

L'olandese Mathieu van der Poel è il nuovo campione del mondo disu strada 2023 vincendo l'oro nella prova in linea aididi Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo, nonostante una caduta a pochi km dal traguardo. Lo sportivo si è rialzato e con la maglia strappata, dopo una gara ...La possente azione dell''olandese che ha conquistato per distacco dopo 271 chilometri il titolo iridato della prova su strada, dopo essere caduto quando mancavano 16 chilometri dal ...L'olandese Mathieu van der Poel è il nuovo campione del mondo disu strada 2023 vincendo l'oro nella prova in linea aididi Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo dopo anche una caduta a pochi km dal traguardo, ma si è rialzato e con la maglia strappata, dopo una gara di 272 ...

LIVE Mondiali di ciclismo: un lunare Van der Poel vince l'oro! Van Aert d'argento, bronzo a Pogacar La Gazzetta dello Sport

Il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada è l'olandese Mathieu Van der Poel. L'ultimo olandese a vincere la prova in linea dei Mondiali era stato Joop Zoetemelk nel 1985, a Giavera del Montello.