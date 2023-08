Mondiali ciclismo 2023 | segnalata una protesta in strada | si ferma la prova in linea maschile

(Di domenica 6 agosto 2023) Tutto fermo. Unasul percorso dellainaidisua Glasgow ha interrotto la gara. A meno di 200 km dall’arrivo, alcuni manifestanti hannoto la corsa che vedeva un gruppo di nove corridori in fuga. Sono loro i primi ad essere stati bloccati. Poi è arrivato il gruppo. Non è chiara al momento la natura della, ma di certo non è una novità. Nei mesi scorsi diversi eventi sportivi rilevanti sono stati bloccati da alcuni attivisti. Di certo, è una situazione difficile: lo stop è arrivato in un tratto di campagna, con pochi sbocchi. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

La prova in linea dei, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, è stata interrotta a causa di manifestanti sulla strada. Tante le stelle attese, dal campione in carica belga Evenepoel al connazionale van ...Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite aididi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo Ganna proverà a riprendersi il titolo conquistato nel 2020 e nel 2021. Tra gli ...

Una protesta di alcuni attivisti ha bloccato il Mondiale di ciclismo in linea a 190km dal traguardo. La gara è stata fermata e neutralizzata quando erano in 9 in fuga.