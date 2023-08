Mondiali ciclismo 2023 oggi | percorso | altimetria | orari | tv Mission impossible per l’Italia | tutti contro il Belgio

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Domenica d’agosto particolare: il giorno più atteso dell’anno per quanto riguarda ilsu strada, spazioalla prova in linea maschile deidi. Si assegna la maglia iridata che il vincitore odierno potrà indossare per tutta la stagione. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara odierna con, programma e favoriti.Partenza da Edimburgo ed arrivo in quel di Glasgow per un totale di 272,4 chilometri. Prima parte in linea, la più dura: dopo 74 chilometri il primo strappo, di 4,4 chilometri al 3,4%, poi la salita più difficile di giornata, Crow Road (5,6 chilometri al 4%). Il tutto anticipa l’ingresso nel circuito: 14,3 chilometri da percorrere ...