Mondiali ciclismo 2023 | Mathieu van der Poel | “Ho quasi completato il cerchio dei successi su strada”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023)van derha stravinto il titolo iridato a Glasgow. Una vittoria meritata, fantastica dell’olandese, con uno scatto bruciante nel penultimo giro in cui ha staccato dei veri e propri fenomeni come Tadej Pogacar, Wout Van Aert e Mads Pedersen. Un successo che gli permette di entrare definitivamente nel gotha del. Unda incorniciare per l’olandese, che già si era messo in tasca due classiche da sogno come la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. Tutti avevano storto il naso ai risultati ottenuti al Tour de France, ma la giornata di oggi conferma come la partecipazione alla Grande Boucle sia stata esclusivamente funzionale alla gara iridata. Una gara che, senza le radioline, esce fuori dagli schemi classici, e per lui non c’è niente fuori dagli schemi. “Uno dei più grandi obiettivi che avevo su ...