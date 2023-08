Mondiali ciclismo 2023 | gara in linea interrotta per protesta

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – E' stata improvvisamente fermata laindimaschile professionisti aididi Glasgow, in Scozia. Dopo circa ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati dall'organizzazione temporaneamente a causa, probabilmente, di unadi attivisti per il clima. La strada dellaè stata poi liberata dalla polizia dopo che alcuni manifestanti avevano incollato le mani all'asfalto con del cemento. La tv e l'organizzazione non hanno diffuso le immagini della, ma soltanto quelle di corridori e ammiraglie ferme in attesa di riprendere la corsa. Successivamente sono stati fermati anche gli inseguitori e il gruppo. La direzione didell'Uci ha poi ...

La prova in linea per professionisti del Mondiale diin corso a Glasgow , in Scozia, è stata temporaneamente interrotta a circa 192 chilometri dal traguardo a causa di una protesta. Il gruppo di testa formato da nove corridori è stato fermato ...Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...Forse a causa di attivisti per il clima E' stata improvvisamente fermata la gara in linea dimaschile professionisti aidi2023 di Glasgow , in Scozia. Dopo circa una ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati dall'organizzazione temporaneamente a causa, probabilmente, di una protesta di ...

L'azzurro Filippo Ganna si è qualificato per la finale per l'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo 2023 su pista di Glasgow.