Mondiali calcio femminili | Usa ko ai rigori | Svezia ai quarti

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti campioni in carica battuti dallaai calci die eliminati negli ottavi di finale deidi. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, epilogo dal dischetto. Sono serviti iad oltranza per decidere la sfida. Penalty decisivo trasformato da Hurtig col brivido. Naeher, portiere degli Usa, intercetta il tiro: la goal line technology però stabilisce che il pallone ha superato la linea.ai, Usa a sorpresa eliminati è costretti ad accantonare il sogno di conquistare il terzo titolo di fila.

Gli Usa , alla chiamata degli ottavi di finale, sono eliminati daid'Australia e Nuova Zelanda. Una notizia alla quale, non fosse comprovata oltreché dal campo e dall'incontenibile gioia della Svezia anche dalle telecamere, stenteremmo a credere. Invece, le ...Il suo assist per la seconda rete dell'Italia alla Germania nella storica semifinale dei... ha appeso le scarpette al famoso chiodo e ha scelto però di proseguire nel mondo del- pur ...Gli Stati Uniti sono stati clamorosamente eliminati daiper mano della Svezia, che ai calci di rigore riuscita ad imporsi sulle campionesse del mondo in carica per 5 - 4. finito cos un ciclo per Rapinoe e compagne, vincitrici delle ultime due ...

Australia vs Danimarca tra le partite in programma negli ottavi di finale del mondiale di calcio è probabilmente la più incerta. Ecco i motivi.Inghilterra vs Nigeria, le campionesse europee inseguono i quarti di finale del mondiale per la quinta volta Precedenti e pronostici.