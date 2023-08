Mondiali calcio femminili | Usa ko ai rigori | Svezia ai quarti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 agosto 2023) Le campionesse in carica battute e costrette ad accantonare il sogno di conquistare il terzo titolo di fila Gli Stati Uniti campioni in carica battuti dallaai calci die eliminati negli ottavi di finale deidi. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, epilogo dal dischetto. Sono serviti iad oltranza per decidere la sfida. Penalty decisivo trasformato da Hurtig col brivido. Naeher, portiere degli Usa, intercetta il tiro: la goal line technology però stabilisce che il pallone ha superato la linea.ai, Usa a sorpresa eliminati è costretti ad accantonare il sogno di conquistare il terzo titolo di fila.