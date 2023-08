Leggi anchePara - Archery: azzurri col mirino su Parigi 2024diparalimpico: l'Italia chiude al 2° posto del medagliere Leggi i commenti: tutte le notizie 6 agosto 2023Si fa presto a dire Olanda contro Belgio perché le frecce nell'delle rispettive Nazioni valgono un pronostico binario: guai, tuttavia, a dare per scontato che la coppia di contendenti più ......e poi a completare il lavoro con una prestazione degna del pilota che si è giocato duecon ... ma ancor di più lo deve essere di alcuni tempi fatti segnare nell'del weekend. Il suo ...

Mondiali arco, bronzo per Andreoli e Nespoli. Quarto il trio azzurro e sfuma il pass per Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

L'azzurra, che a metà del primo scontro ha usato l'arco di riserva per un problema tecnico al mirino ... Dato statistico non scontato: era dai Mondiali di Torino 2011 che la Sud Corea non raggiungeva ...Conclusi i Mondiali di Berlino con le vittorie nel ricurvo di Marie Horachova (Cze) e Mete Gazoz (Tur). Ottengono il pass olimpico individuale per Parigi 2024 nel femminile Repubblica Ceca, Giappone ...