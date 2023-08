Mondiale di ciclismo 2023 | una protesta blocca la corsa a 190 chilometri dal traguardo

L'azzurro ha trionfato nella corsagià cinque volte ed è campione in carica: 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022, oltre ad essere l'attuale detentore del record del mondo in 3'59''636. La finale è ...Una situazione inedita: Clamoroso aldisu strada. La prova in linea, la gara più attesa del programma del, che si sta correndo tra Edimburgo e Glasgow, è stata fermata da un gruppo di manifestanti a 191 ...La prova in linea per professionisti deldiin corso a Glasgow , in Scozia, è stata fermata per 50' a circa 191 chilometri dal traguardo a causa di una protesta. I manifestanti, nell'area di Carron Valley, stando alle prime ...

Mondiali Ciclismo Glasgow - Scena surreale durante la corsa in Scozia! I ciclisti si fermano a causa di una protesta Eurosport IT

Filippo Ganna è qualificato alla finale per l'oro dell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo, a Glasgow. L'azzurro si e' qualificato col miglior tempo (4'01''344) e in serata sfiderà il ...Mondiale di ciclismo, proteste in strada sul percorso della corsa in linea in Scozia: il gruppo è stato costretto a fermarsi a 191 chilometri dall'arrivo. Gli organizzatori hanno deciso lo stop, ...