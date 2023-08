Mondiale ciclismo strada 2023 | Van der Poel riporta il titolo in Olanda dopo 38 anni Decimo Bettiol

(Di domenica 6 agosto 2023) Primo trionfo iridato per Mathieu Van derche vince ila Glasgow,ndo ilin38dall’ultima volta. Il corridor orange, che in questa stagione ha vinto la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubeax, e’ arrivato sul taguardo in solitariaessere scattato a 21km dal termine, precedendo il belga Van Aert e lo sloveno Pogacar. Solol’azzurro, Alberto, che è rimasto in testa fino agli ultimi 25 km.: LA CRONACA L’torna sul tetto del mondo38 ...

Mathieu van der Poel semplicemente immenso: l'olandese, nipote del francese Poulidor, trionfa aldidopo i 272 km tra Edimburgo a Glasgow. Argento per l'eterno rivale Wout Van Aert, ancora una volta secondo, bronzo per Tadej Pogacar. Bettiol chiude decimo dopo un'ottima prova. ...Mathieu van der Poel vince la prova in linea del Campionatodi2023. L'olandese è scattato a 21 chilometri dal ...Si è chiusa dopo ben 96.5 km di percorso nella Foresta di Glentress ilMarathon. A trionafare è stato il brasiliano Avancini, davanti al ceco Stosek e il tedesco Baum. Nella Top - 10 gli azzurri Fabian Rabensteiner, ottavo, e Diego Rosa, nono, dopo una ...

Mondiali Ciclismo Glasgow - Scena surreale durante la corsa in Scozia! I ciclisti si fermano a causa di una protesta Eurosport IT

Torino – Il 27enne piemontese, nelle qualificazioni di questa mattina al velodromo Chris Hoy di Glasgow, ha stabilito il miglior tempo in 4’01”344 e dovrà affrontare in serata il britannico Dan Bigham ...GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Mathieu van der Poel è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada. Il 28enne olandese ha trionfato sulle strade bagnate di Glasgow in solitaria, con un’azione per ...