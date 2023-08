Missionario ricercato dall’Fbi | scappa con le donazioni dei fedeli Rubati 33 milioni di dollari

NEW YORK - Il devotoJason Gerald Shenk prometteva di diffondere in Cina il cristianesimo, portando la Bibbia e testi di letteratura religiosa. Per gli evangelici e gli amish era un santo, diventato una star ...NEW YORK - Il devotoJason Gerald Shenk prometteva di diffondere in Cina il cristianesimo, portando la Bibbia e testi di letteratura religiosa. Per gli evangelici e gli amish era un santo, diventato una star ...

Missionario ricercato dall’Fbi, scappa con le donazioni dei fedeli Corriere della Sera

Per le comunità amish e mennonite dell'Ohio, della North Carolina e della Pennsylvania, Jason Gerald Shenk era un devoto missionario che diffondeva la parola di dio all'estero inviando Bibbie n Cina o ...I seguaci credevano che il denaro servisse a diffondere la Bibbia in Cina. Trafugati 33 milioni di dollari DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK - Jason Shenk ha raccolto - per quasi dieci anni - milio ...