Milano | morto suicida Luca Ruffino | era presidente di Visibilia Editore

(Di domenica 6 agosto 2023) È stato trovatoGiuseppe Realedi. Aveva 60 anni. A darne notizia Dagospia e il Corriere della Sera. A scoprire il corpo, sabato 5 agosto, poco prima di mezzanotte è stato il figlio, che non aveva sue notizie da diverse ore.si sarebbe sparato con un’arma regolarmente detenuta e avrebbe lasciato un biglietto con le disposizioni alla famiglia. Quandoentrò insostituendo Santanchè La data in cuientra nelle prime posizioni diè il 18 ottobre scorso. Lo spiega una nota della azienda stessa,comunica che Daniela Santanché non ...

