...davanti a Van Aert e Pogacar Il bronzo di JonathanA completare il podio Jonathan, che ... Il 22enne di Tolmezzo ha dominato lacon il portoghese sin dall'inizio, chiudendo con 4'05'868 ...Il recordman dell'ora chiude con un prepotente ritorno in 4'01"976, contr il 4'02"030 del britannico che era stato davanti per tutta la. Trionfo Italia completato dal bronzo di Jonathan...Restando in tema di terzini, ilnon segue solo Colafiori: piace anche Pasquale Mazzocchi ... Il Cagliari avrebbe messo nel mirino Joel Pohjanpalo : Ranierila concorrenza del West Ham. I ...

Milan, sfida tra Mirante, Reijnders e Pobega: l’esito è sorprendente Pianeta Milan

Non c’è ancora decisione sul futuro, mentre le squadre lo osservano Il Milan cerca soluzioni per Fode Ballo Toure, terzino sinitro rossonero. Come nel caso di Messias, anche in questo caso è sfida a ...Medaglia d’oro per Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow 2023, bronzo per Jonathan Milan.