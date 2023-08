...questo caso L'idea delresta quella di un colpo da inserire in rosa soltanto con la partenza sia sua che di Origi, giovane e di prospettiva, che possa inserirsi alle spalle di Giroud e...Ilinfatti ha ancora una carenza: manca un centravanti. Certo, il titolare è Olivier Giroud , ... infortuni permettendo (enon è una vera prima punta). E così ecco che si percorrono altre ..., Leao,e Chukwueze al servizio di Stefano Pioli Se l'anno scorso l'attacco delè dipeso tanto, forse troppo, dalle prestazioni di Rafa Leao, quest'anno la fase offensiva è stata ...

Milan, Okafor e Chukwueze per la prima volta insieme a Milanello (FOTO) Pianeta Milan

Il mercato non si ferma mai. Anzi, a due settimane dall'inizio del nuovo campionato i direttori sportivi sono al lavoro per completare le rose. L'assenza di soldi - per gran parte delle società - è un ...Noah Okafor, nuoto attaccante rossonero, ha postato una foto social insieme al nuovo compagno di squadra Samuel Chukwueze Rientro a Milanello per la squadra rossonera dopo la tournée negli USA e i tre ...