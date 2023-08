Milan | in caso di partenza di Krunic | c’è Dominguez del Bologna

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 agosto 2023) Il Fenerbahce non molla la presa per Radee, indi una sua, ilavrebbe già pronto il nome per sostituirlo Il Fenerbahce non molla la presa per Radee, indi una sua, ilavrebbe già pronto il nome per sostituirlo: si tratta di Nicodel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per capitano della formazione emiliana serviranno 15 milioni di euro. Anche la concorrenza non manca ed è proprio quella del Fenerbahce, che sarebbe pronto a offrire 13 milioni per accaparrarsi l’argentino.