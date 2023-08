Milan | Cardinale foto e sorrisi a Capri con i tifosi rossoneri

ancora sul mercato -, dopo aver messo a segno ben 8 colpi in entrata, non sembra per nulla sazio di acquisti per il suo, forse nel tentativo di riportare dalla sua chi è ...Pioli si è dichiarato molto soddisfatto e ha giudicato positivo il torneo! Chissà seè anche lui contento di vedere il suoa casa sua fare 3 partite e ottenere 3 sconfitte! ...Può essere che semplicemente CDK sia considerato 'irrecuperabile' per una big come il. Il ...esplodere a poche decine di chilometri da Milanello e diventare il vero rimpianto dell'era. ...

Cardinale a Capri, il messaggio ai tifosi: "I miei investimenti sono per portare in alto Milan e per... Milan News

Gerry Cardinale, in vacanza a Capri, ha incontrato il presidente del Milan Club Capri al quale ha affidato alcune parole pubblicate su Instagram. Il numero uno di RedBird ha infatti fatto una promessa ...Cardinale e il messaggio ai tifosi rossoneri: «State tranquilli, i miei investimenti…». Le parole del proprietario rossonero Gerry Cardinale ha incontrato il presidente del Milan Club Capri che ha con ...