Milan | Calafiori sempre più vicino | sostituirà Ballo-Touré

Piace, ma come vice Theo ci sarà anche Bartesaghi Ilintanto sta lavorando per Riccardodel Basilea : i rossoneri avrebbero voluto prendere in prestito l'esterno sinistro ...Commenta per primo Quando ilriuscirà a chiudere la cessione di Ballo - Touré, farà all in super il ruolo di vice Theo Hernandez. L'ex terzino della Roma, oggi al Basilea, è sempre stato il primo obiettivo del ...Calciomercato, spuntano le cifre per l'arrivo diin rossonero: tutti gli ultimi dettagli sull'affare Ilha un'idea in testa per sostituire Ballo Toure: il nome in pole è ancora quello di ...

Milan su Calafiori, la "Ruspa" che dribbla le difficoltà La Gazzetta dello Sport

Il Milan sta cercando con grande insistenza un nuovo terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez. I rossoneri, infatti, ...Clement Lenglet potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la difesa del Milan. Il centrale del Barcellona, classe 1995, è in uscita dal club blaugrana. I rossoneri, dopo la cessione di Gabbia al V ...