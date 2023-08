Milan | Bennacer è sicuro | 'Sulla via del ritorno' FOTO

... segnata dalla cessione di Tonali, dall'infortunio die di quella logica incertezza sulle ... mentre alsarebbe certamente accantonato alla scadenza del suo contratto, fra due anni. ...Ismaellavora duramente per tornare al top dopo il grave infortunio e l'operazione al ginocchio. Ecco il video pubblicato dal centrocampista delalle prese con il bilanciere in ...... anche alla luce dell'assenza del lungodegente. Nel caso in cui il Fenerbahce , club che ...pigliatutto, presto tentativi per altri profili Per quanto riguarda l'attacco, pare evidente ...

Milan, Bennacer lavora per riprendere a giocare: “Sulla via del ritorno” Pianeta Milan

Manca da tanto ai suoi compagni di squadra e dopo il brutto infortunio vede la luce in fondo al tunnel per il rientro in campo.Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, continua il recupero dall’infortunio al ginocchio rimediato contro l’Inter in Champions League. Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n.