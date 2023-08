Milan | attesa nuova offerta del Fenerbahce per Krunic Tre i possibili sostituti

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023)continuano a contrattare per la cessione di Rade. Il club turco ha già convinto il giocatore, proponendogli un contratto tre volte superiore a quello rossonero, resta però da chiudere l’affare con la societàese che chiede almeno 15 milioni, mentre la primaè stata di cinque e subito respinta. Pioli non vorrebbe privarsene, ma in caso di partenza del bosniaco sono già stati individuati tre potenziali: Dominguez del Bologna, De Roon e Koopmeiners dell’Atalanta, quest’ultimo valutato circa 30 milioni. Per Dominguez, invece, ne basterebbero la metà. In uscita invece Ballo-Touré, sul quale c’è il forte interesse del Werder Brema, i tedeschi hanno presentato una primada tre milioni di euro, ma il ...