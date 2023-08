Migranti | il mega hub in un paesino di 700 anime E il Pd protesta

(Di domenica 6 agosto 2023) Un’altra Conetta. Jalmicco è una frazione di Palmanova di appena 700. Si trova in provincia di Udine. Una strada principale dove non c’è nemmeno un bar e dove sorge un unico negozio di alimentari. Oggi, domenica, alle 11 è prevista una manifestazione da parte dei residenti perché qui, nell’ex caserma Lago, nascerà il più grande hub perdel Friuli Venezia Giulia. Sorgerà per accogliere e smistare anche tutti i disperati che ogni giorno scendono dalla Rotta Balcanica. Il più grande hub perdel Friuli Venezia Giulia Scendono a frotte, arrivano a gruppi di 100, 200 persone, in una continua e lenta emorragia. Dalla Serbia alla Bosnia. Dalla Bosnia alla Croazia. Dalla Croazia alla Slovenia. Camminano di notte. Poi aspettano la luce del giorno. Si appostano lì, in mezzo ai boschi, sopra il castello di San Servolo che ...

Estratto dell'articolo di 'La Stampa' richiedenti asilo a new york 9 New York è in piena emergenza. Una popolazione di richiedenti asilo che ha raggiunto le 95.000 unità in soli quindici mesi. […] mettere ..., una- tendopoli a Central Park E, con i centri di accoglienza ormai pieni, la metropoli sta valutando tutte le ipotesi, persino quella di una tendopoli a Central Park . 'Tutte le ......//www.report.rai.it/dj/- minori - non - accompagnati - scomparsi/ . Mentre i vari governi ... fece scoppiare unscandalo nell'alta società messicana della zona di Cancùn intorno al 2018 ...

Oltre a quello che è considerato il parco più iconico nella Grande Mela, si valuta anche Park Slope a Brooklyn e Randall’s Island, tutte aree che consentirebbero al primo cittadino di New York di ...Massa, il responsabile della cooperativa Casa Betania: "Non ce la facciamo più, non si rientra neanche nei costi” ...