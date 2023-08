Migranti | due naufragi nelle ultime ore | ci sono vittime e dispersi

(Di domenica 6 agosto 2023), le notizie che arrivano direttamente dall’isola nonaffatto delle migliori:ore ci sarebbero stati due. Cie persone disperse Le notizie che arrivano da Lampedusaa dir poco drammatiche. Questione della vicenda, ancora una volta, l’ennesimoo che vede come protagonisti i. Secondo quanto riportatoore pare che ci siano stati almeno dueal largo dell’isola. Fino a questo momento il bilancio è di 30 persone che risultano disperse. Di loro, fino a questo momento, non si sa assolutamente nulla. A quanto pare la prima carretta del mare, colata a picco, aveva a bordo 48 ...

L'intervento russo in questo senso è stato osservato anche in Mali e Burkina - Faso, gli altri...provenienti da tutta l'Africa sub - sahariana ( qui abbiamo parlato del nuovo patto sui: l'...Sono arrivate nella tarda sera di ieri lemotovedette della Guardia Costiera CP 324 e CP 319 con a bordo isalvati in mare e icorpi senza vita. Una motovedetta ha recuperato 29 ...Sono arrivate nella tarda sera di ieri lemotovedette della Guardia Costiera CP 324 e CP 319 con a bordo isalvati in mare e icorpi senza vita. xn3/mgg

Migranti, due naufragi al largo di Lampedusa: oltre 30 dispersi | Morti una donna e un bambino di un anno e mezzo TGCOM

Secondo le ricostruzioni dei mediatori dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni che hanno parlato con un gruppo di persone migranti che ha raggiunto l ... nella tarda serata di sabato ci ...Hanno trascorso la seconda notte consecutiva su una scogliera, i venti migranti che viaggiavano su un barchino che venerdì scorso si è schiantato contro gli scogli al largo di Lampedusa. Una zona part ...