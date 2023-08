Migranti | due naufragi a Lampedusa | morti una donna e un bambino | 30 i dispersi I soccorsi della Guardia costiera

(Di domenica 6 agosto 2023) Sono 57 itratti in salvo ieri dallain due operazioni a sud di. Una trentina i naufraghiche mancano all’appello dei due natanti partiti probabilmente nei giorni precedenti da Sfax in Tunisia. Le motovedette SARhanno recuperato a bordo anche i corpi esanimi di unae di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato gli elicotteridi Finanza e di Frontex. I numeri degli sbarchi sull’isola continuano a essere elevati e una fonte parla di “equipaggi stanchissimi” per essere “soltanto inizio agosto”. Le immagini diffuse dal Comando generaleCapitanerie di Porto mostrano operazioni di ...

Sono in corso le operazioni di recupero di circa 25che si trovano da venerdì arenati sugli scogli a Lampedusa nella zona di Capo Ponente, ... bloccati dagiorni e che viaggiavano a bordo ......siciliano e 82 Csar dell'Aeronautica militare sono in azione a Lampedusa per recuperare i...tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all'aeroporto di Birgi su un elicottero dell'82 centro ......sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie No all'ipotesi del centro: ... motociclista trasportato in ospedale NanoValbruna, vince il progetto presentato dagiovani ...

Migranti, due naufragi al largo di Lampedusa: oltre 30 dispersi | Morti una donna e un bambino di un anno e mezzo TGCOM

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche elicotteri Gdf e Frontex .I migranti si trovavano a bordo di due natanti partiti verosimilmente da Sfax nei giorni precedenti e risulterebbero ...Sono iniziate le operazioni di recupero dei venti migranti che da venerdì 4 agosto sono bloccati per le condizioni del mare proibitive sugli scogli di Capo Ponente a Lampedusa. Gli specialisti del cor ...