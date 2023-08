Migranti | a Lampedusa morti una donna e un bambino | 30 dispersi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 6 agosto 2023) Ale motovedette SAR della Guardia Costiera CP319 e CP324 hanno tratto - si legge in un comunicato - in salvo 57, recuperando a bordo anche i corpi esanimi di unae di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche elicotteri Gdf e Frontex .Isi trovavano a bordo di due natanti partiti verosimilmente da Sfax nei giorni precedenti e risulterebbero mancare all`appello circa 30 persone.Oggi Soccorso alpino e speleologico siciliano e 82° Csar dell'Aeronautica militare sono in azione a(Agrigento) per recuperare una quarantina di immigrati bloccati da quasi 48 ore, dopo il naufragio della loro imbarcazione, su una scogliera ai piedi di una parete verticale alta più di 100 metri nella zona di Cala ponente. Vista l'impossibilità di operare via mare a ...