Metrò del Mare fermo | caos passeggeri alla Stazione di Salerno

Una fila interminabile di persone, tra le quali moltissimi turisti, in attesa sotto il sole, per accaparrarsi un posto sui pullman utili a raggiungere la costiera amalfitana trae disagi. È quanto accaduto questa mattinadie denunciato dFit-Cisl in seguitosoppressione delle corse dei traghetti per le non buone condizioni meteo marine. "Sita Sud non riesce a gestire l'emergenza. La gente è agitata- ha scritto Diego Corace, segretario provinciale del sindacato che rappresenta i lavoratori del trasporto – Il prossimo 11.30 e per strada almeno altre 200 persone in attesa."