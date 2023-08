Meteo | torna il caldo in tutta Italia | temperature alte fino a Ferragosto

(Di domenica 6 agosto 2023) La pausa “autunnale” sta per finire: secondo le previsioni, da lunedì letorneranno a salire in, con il ritorno dell’anticiclone africano. Una nuova ondata di calore che potrebbe arrivare, facendo salire leoltre i 34-35 gradi, mentre in città come Firenze o Roma si potrebbero registrare picchia 36-37 gradi. Ilinizierà a farsi sentire già tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, con aumenti decisi delleal Nord, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Le uniche eccezioni potrebbero essere i rilievi alpini, dove potrebbero svilupparsi temporali nelle ore più calde.

La nuova settimana si apre con la pressione in aumento e il meteo in miglioramento. Il ciclone Circe, infatti, si allontana in modo definitivo dal nostro Paese. Queste condizioni climatiche potrebbero accompagnarci per parecchi giorni, almeno fino a Ferragosto, per una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale.

METEO SINO AL 12 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE Correnti d'aria fresca affluiscono sull'Italia, con meteo decisamente migliorato grazie all'affacciarsi dell'anticiclone.