Meteo | La Prossima Settimana si Stabilizza | ma il Caldo Aumenta - Ecco i Dettagli

(Di domenica 6 agosto 2023) Roma - Un cambiamento drastico nell'andamento atmosferico ha caratterizzato gli ultimi giorni, con un indebolimento del vortice atlantico in favore di una depressione in intensificazione tra il Mare del Nord e la Scandinavia. Questa trasformazione ha portato correnti fresche e instabili, quasi autunnali, a interessare l'Italia, causando condizionirologiche avverse. Nei giorni a venire, almeno fino a metà, forti rovesci e temporali continueranno a colpire gran parte dell'Europa, mentre in Italia queste perturbazioni perderanno progressivamente intensità grazie all'aumento della pressione atmosferica proveniente da ovest. Inizialmente, un sistema anticiclonico di origine azzorriana manterrà una leggera instabilità all'inizio della, ma successivamente le correnti in quota ruoteranno dai quadranti meridionali e la ...