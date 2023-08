Mentolo | centella asiatica | olio di limone E una sferzata rinfrescante | total body | è assicurata

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 agosto 2023) Da usare quando il caldo si fa insopportabile, i cosmetici effetto ghiaccio sono perfetti in estate per dare sollievo immediato alla pelle, ma anche a ritenzione idrica e gambe pesanti. Complici ingredienti naturali come, i prodotti beauty effetto ice hanno la capacità di rinfrescare, drenare i liquidi in eccesso, tonificare e agire anche contro la cellulite. Da conservare in frigo per un effetto ancora più fresh. Strategie beauty anti caldo. Dall'acqua termale ai prodotti effetto ice sulla pelle guarda le foto Cosmetici ...