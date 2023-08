(Di domenica 6 agosto 2023) Il cavaliere ascolano Lorenzoha vinto per il sestiere dil'edizione di agosto delladiPiceno. Per il 22enne è il secondo successo in otto partecipazioni al ...

Il cavaliere ascolano Lorenzoha vintoil sestiere di Porta Romana l'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno.il 22enne è il secondo successo in otto partecipazioni al torneo cavalleresco.ha ...... già vittorioso nella Giostra dell'8 luglio scorso; Tommaso Finestra, portacolori di Sant'Emidio in sostituzione dell'infortunato Pierluigi Chicchini; LorenzoPorta Romana e Nicholas ...Il giovane cavaliere, 22 anni di Ascoli, ha battuto in finale l'altro esordiente di questa Giostra, Tommaso Finestra, in garail Borgo Pacentrano . Nell'ultima tornata,ha messo a segno 3 ...

Melosso per Porta Romana vince la Quintana di Ascoli Euronews Italiano

Una grande prestazione, quella del cavaliere ascolano Lorenzo Melosso che, in sella al purosangue Magic Strike, sbaraglia gli avversari e si aggiudica la giostra dedicata al Patrono. Per il giovane ...Il cavaliere ascolano Lorenzo Melosso ha vinto per il sestiere di Porta Romana l'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno. Per il 22enne è il secondo successo in otto partecipazioni al ...