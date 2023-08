Meloni premier è brava | Monti fa outing ma è un abbraccio mortale

L'intenzione è stata anticipata da Mantovano al Corriere della sera e poi confermata dalla stessa Giorgia: nel Consiglio dei ministri dello scorso 17 luglio la'ha sottolineato l'...Il partito dellaGiorgiaè sempre più vicino al 30%: ha guadagnato mezzo punto percentuale, portandosi al 29,5 per cento.in cerca di soluzioni per lasciare la Via della Seta. Cosa rivela Bisignani Pochi ... i secondi calano al 2%, mentre il partito dell'exMatteo Renzi va giù di uno 0,5%, raccogliendo ...

Giorgia Meloni, vertice a Palazzo Chigi: il diktat del premier ai suoi Liberoquotidiano.it

La lode che non t'aspetti alla premier Giorgia Meloni arriva da Mario Monti, spesso non tenero, in passato, con la leader di Fratelli d'Italia. Ospite di PiazzAsiago, l’ex premier e attuale senatore a ...Per la prima volta un premier in carica spiega in un volume la sua visione dell'Italia. Il presidente del Consiglio Meloni, in "La versione di Giorgia", svela i progetti di governo per i prossimi 10 ...