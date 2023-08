Meloni in cerca di soluzioni per lasciare la Via della Seta Cosa rivela Bisignani

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Caro direttore, allo scoccaremezzanotte del bel party alla Casa Bianca, Giorgia, da principessa è dovuta tornare Cenerentola, con molti panni internazionali da lavare: Pechino si risente per l'addio ineludibile alla «Via» preteso da Biden come prova di fedeltà, gli amati spagnoli di Vox che hanno fatto flop e, come se non bastasse, Francia e Germania sono indispettite per non essere state invitate alla conferenza romana sull'immigrazione alla Farnesina. Tuttavia, ora la priorità è capire come stracciare l'accordo con la Cina senza troppi danni collaterali o ritorsioni, con buona pace di Marco Polo. Per questo la Premier vuole andare a parlare con il potente mandarino Xi Jinping, che la vede con grande simpatia, sebbene la mossa potrebbersi azzardata e, soprattutto, ...