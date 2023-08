Matteo Berrettini | «Ho conosciuto il buio | il tennis è uno specchio impietoso Tra i colleghi ho un solo amico»

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.8 del ranking e 7 del seeding, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida di lunedì tra, n.40 ATP, in gara nel "1000"...E si parte subito forte con ben tre italiani in campo:se la vedrà con il francese Gregoire Barrere sul campo centrale. Palcoscenico di prestigio anche perArnaldi contro la ...Arnaldi si aggiunge a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti,e Lorenzo Sonego facendo salire a cinque gli italiani nel tabellone principale del primo 1000 sul cemento americano di ...

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.8 del ranking e 7 del seeding, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida di lunedì tra Matteo Berrettini, n.40 ATP, in gara nel “1000” ...Più volte attaccato sui social, il tennista azzurro spiega il rapporto con questi e con i fan diventati odiatori ...