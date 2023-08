Matteo Berrettini e l’infortunio | «Ho conosciuto il buio e ho pensato di fuggire da tutto | poi ho capito cosa mi rende felice»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 agosto 2023) «Nel tennis, nella solitudine di quello sport che pure è sotto gli occhi di tutti, mi sento come un entomologo di me stesso. Ogni gesto è, vissuto e sofferto. Perché da ogni gesto dipende l’esito di ciò che fai». A meno di un mese dall’eliminazione a Wimbledon contro Carlos Alcaraz,si racconta. E lo fa in una lunga intervista concessa a Walter Veltroni sulle pagine del Corriere della Sera. «Il tennis è uno specchio impietoso, ti guarda dentro. E hounafondamentale: per eccellere, in questo sport, devi in primo luogo riconoscerti». Nel corso dell’intervista, il tennista romano classe 1996 ricorda le sue prime volte sul campo: «I miei genitori, che erano e sono soci di un circolo tennis, hanno depositato una racchetta tra le mie mani, con annesse palline di gomma, ...