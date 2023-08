Mathieu Van der Poel si aggiudica l’oro nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo di Glasgow

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) È l’olandeseVan deril vincitore dellaindeididi, in Scozia, dopo aver già vinto la Milano-Sanremo a marzo e la Parigi-Runaix appena lo scorso aprile. Un record senza precedenti per il neo campione che, nonostante una caduta dovuta alla pioggia a soli 16 km dal traguardo, ha vinto per distacco il percorso di 272 km da Edimburgo e, precedendo di 1’37” il belga Wout Van Aert, che conquista il secondo gradino del podio, e di 1’45” lo sloveno Tadej Pogacar, medaglia di bronzo. L’italiano Alberto Bettiol chiude al decimo posto a oltre 4? da Van der, dopo essersi reso protagonista di un’azione in solitaria per circa 30km. Matteo Trentin è stato invece costretto a ritirarsi ...