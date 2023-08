Masters 1000 Toronto 2023 | Arnaldi show | batte Pecotic e vola nel tabellone principale

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Matteoè neldeldi. Sul cemento canadese l’azzurro classe 2001 sconfigge in due set Matijacon il punteggio finale di 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti di partita e si qualifica per il suo quarto torneodella carriera, il primo sul cemento.si aggiunge a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego facendo salire a cinque gli italiani neldel primosul cemento americano di preparazione in vista degli Us Open. L’inizio di partita è favorevole al croato che brekka l’azzurro nel terzo gioco e si porta avanti sul 2-1 e servizio. La reazione di Matteo però non si fa ...